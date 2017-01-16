Черниговские прокуроры заставили предпринимателя платить за государственную недвижимость
Органами прокуратуры области постоянно изучается вопрос полноты расчетов субъектов хозяйствования за использование государственного или коммунального имущества, находящегося в аренде. На Черниговщине общество, предоставляющее услуги сотовой связи, не платило средств за использование объекта недвижимости, находящегося на балансе Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. На устранение выявленных нарушений прокурор обратился с иском в Хозяйственный суд г. Киева о взыскании более 20 тыс. Грн задолженности и еще почти 4 тыс. грн штрафных санкций. В судебных заседаниях прокурору удалось в полной мере доказать обоснованность исковых требований, несмотря на утверждения ответчика об отсутствии договорных отношений именно с Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины. Хозяйственный суд вынес решение об удовлетворении иска в полном объеме, с которым согласился и Киевский апелляционный хозяйственный суд. По кассационной жалобе ответчика Высший хозяйственный суд Украины оснований для отмены или изменения судебных решений не нашел. Поэтому, благодаря прокурорскому вмешательству приостановлено факт бесплатного использования государственного имущества и взыскано в соответствующий бюджет более 24 тыс. Грн.