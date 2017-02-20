Черниговские полицейские-спецназовцы обеспечивают правопорядок в Киеве
Для обеспечения правопорядка и недопущения провокаций во время траурных мероприятий, посвященных Героев Небесной Сотни в столицу направили многие правоохранители из разных областей Украины, в частности, из Черниговщины. Эту информацию подтвердил представитель ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль. По его словам, сейчас они продолжают нести службу в Киеве, во время небольших беспорядков никто из черниговцев не пострадал. Правда, Сергей Брыль отказался предоставить данные о численности черниговских полицейских. Из собственных источников также стало известно, что, кроме части роты спецназначения «Чернигов», в столице несут службу еще 25 спецназовцев ГУНП в Черниговской области. Ребята рассказали, что в Киеве все спокойно и, вероятно, в среду или четверг они уже вернутся в Чернигов. По провокаций, то на выходных они были, но незначительные. Условиями проживания в столице наши ребята довольны.