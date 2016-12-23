Черниговские полицейские получат новенькие японские автомобили
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков недавно заявил, что украинские полицейские получат новые экологичные автомобили. Речь идет о японских внедорожники «Mitsubishi Outlander». По словам министра, Национальная полиция получит 651 гибридный «Outlander» за средства, полученные Украиной по Киотскому протоколу. «Программа одобрена протокольным решением Кабмина № 15 от 27.05.2016 и разработана в сотрудничестве с государственными и коммерческими структурами Японии в рамках Конвенции ООН об изменении климата (Киотского протокола). На практике Национальная полиция Украина получит 651 современный автомобиль Mitsubishi », — отметил Аваков. Министр также добавил, что расход топлива в новых автомобилей — 1,9 л / 100 км. Экономия средств на ГСМ и топливе составит 333 900 000 гривен в год. Снижение выбросов парниковых газов уменьшится использования новых авто почти в шесть раз. Из собственных источников стало известно, что этот вопрос уже почти решен, и в ближайшее время полицейские получат автомобили. Кстати, на Черниговщину также будут направлены новенькие «Mitsubishi Outlander». В Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области подтвердили эту информацию, правда, там не знают, сколько авто и когда именно поступят.