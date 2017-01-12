Черниговские полицейские переодеваются в новую форму
12.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Новая форма отличается от старой цветом и знаками различия. Поэтому новая форма — черного цвета, а полицейские погоны вместо звездочек украшают символы, похожие на цветы ромашки. Кстати, на офицерских погонах, кроме «ромашек», является дубовые листочки. Это сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Черниговской области. Также известно, что в настоящее время новой формой полицейские Черниговщины обеспечены менее чем на 50%.