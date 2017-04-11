Черниговские полицейские ищут среди молодежи потенциальных правоохранителей
Черниговским отделом полиции ГУНП в области продолжается набор кандидатов на вступление в высшие учебные заведения системы МВД со специфическими условиями обучения, для получения высшего образования на дневной форме обучения по государственному заказу. Отбор кандидатов проводится из числа гражданской молодежи (выпускников школ, техникумов, колледжей) которым 31 декабря 2017 исполнится 17 лет, и которые имеют полное общее среднее образование. За более подробной информацией о порядке вступления в высшие учебные заведения МВД со специфическими условиями обучения обращаться в сектор организации отбора и проведения аттестации полицейских УКЗ ГУНП в Черниговской области по адресу: г.. Чернигов, ул. Шевченко, 13 каб. 208 (помещение Черниговского отдела полиции ГУНП области). Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0462) 619-922.