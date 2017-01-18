Черниговские полицейские и таможенники хотели незаконно отобрать машину — активисты
18.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Владельцы автомобилей с европейскими номерами, объединенные в организацию «Авто Евро Сила», сообщили о неприятном инциденте, случившемся в Чернигове. По их словам, сотрудники полиции и таможни незаконно держали 12:00 местного автовладельца. У него вроде было просрочено режим временного ввоза авто. Активисты поздно ночью выехали в Чернигов, чтобы разобраться в ситуации. После нескольких переговоров владельца машины на Еврономер отпустили. Зато активисты собираются подавать гражданский иск в суд, а также написать заявление в прокуратуру о незаконных действиях правоохранителей.