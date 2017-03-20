Черниговские пограничники задержали гражданку Молдовы — ее искал Интерпол
20.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Пограничники Черниговского отряда 19 марта в пункте пропуска «Новые Яриловичи» задержали гражданку Молдовы. Пограничники обнаружили ее среди пассажиров в одном из автомобилей, направлявшихся в соседнюю страну. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Основанием для задержания молдаванка стало срабатывания базы данных Интерпола. По имеющейся информации, правонарушительницу разыскивали правоохранители Молдовы за совершение хулиганства. На сегодня задержанную 33-летнюю гражданку Молдовы передано сотрудникам Национальной полиции.