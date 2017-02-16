Черниговские пограничники уже 75 лет на страже мира
В Чернигове вчера, 15 февраля, отметили 75-ю годовщину со дня создания 105-го пограничного отряда. Он берет свое начало с 1942 года, из блокадного Ленинграда. Впоследствии подразделение передислоцировался на западные рубежи государства, а с июня 1993-м начался черниговский период его истории. — Если большинство отрядов на новых участках границы были вновь, — рассказывает начальник пресс-службы отряда подполковник Александр Дудко, — то 105-й пограничный отряд был передислоцирован из западной границы, а именно из города Дрогобыча, в Чернигов. И уже 25 июня 1993 первые пограничные наряды вышли для осуществления специфических задач по охране государственной границы: начали осуществлять пограничный контроль в международном автомобильном пункте пропуска «Гремяч». С 2014 года перед черниговскими пограничниками стоят новые задачи, в частности подготовка к отражению возможного вооруженного нападения со стороны соседнего государства. С начала боевых действий зону АТО прошли почти полтысячи пограничников. — Сегодня, — продолжает Александр Дудко, — пограничники-черниговцы есть в составе Краматорского, Донецкого и Луганского пограничных отрядов, в различных подразделениях и в разном количестве продолжают выполнять свои задачи на таких напряженных участках, как Марьинка и Новогродовка. Музей боевой славы Черниговского пограничного отряда каждый раз пополняется новыми экспонатами. В центре экспозиции — рубленая осколками государственный флаг. Его, по словам заведующего музея Надежды Якуниной, из-под Станицы Луганской привезла первая группа из 14 пограничников, принимавших участие в боевых действиях. Во время торжеств по случаю праздника военнослужащие получили почетные отличия облгосадминистрации, областного и городского советов, а также награды от УПЦ КП, им вручил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.