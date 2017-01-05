Черниговские пограничники остановили автомобиль с гранатой
Вчера, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Славутич», в ходе оформления и досмотра на выезд из Украины легкового автомобиля «Фольксваген-Пассат», которым управлял 31-летний гражданин Украины, состоялось срабатывания служебной собаки Айрон. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. Во время проведения совместного с сотрудником таможни углубленного осмотра транспортного средства, в боковой нише водительской двери был обнаружен предмет похожий на гранату Ф-1. По прибытии в пункт пропуска сотрудника взрывотехнической службы и оперативно-следственной группы Черниговского отделения ГУ ЧП в Черниговской области по результатам осмотра было установлено, что данный предмет является макетом гранаты Ф-1. Макет гранаты правоохранителями у владельца изъят. В целом же, в течение прошлого года, подобная бдительность при несении службы, отличные навыки служебных собак и их инструкторов позволили пресечь попытки незаконно переправить через государственную границу 47 единиц оружия и 496 штук боеприпасов.