Черниговские пограничники дружат с белорусами и не общаются с русскими
На российско-украинской границе неспокойно. Россияне шпионят за черниговскими пограничниками. Спецслужбы пытаются вербовать жителей приграничных сел. Об этом на брифинге сообщил руководство черниговского пограничного отряда. Поэтому с русскими никаких контактов. А вот с белорусскими коллегами в черниговцев хорошие отношения. — Мы отношений с русскими не поддерживаем потому, что не поддерживаем. С белорусами работаем в рамках международных договоров, — Анатолий Харлаш, первый заместитель начальника пограничного отряда. Россияне в последнее время разворачивают назад большое количество украинских граждан, говорят пограничники. А вот информация о введении белорусами нового пропускного режима оказалась фейковый. — Беларусь не вводила режима пропуска по заграничным паспортам. Это фейк. Можно ездить, как и раньше, по внутренним паспортам, — Александр Дудко, помощник начальника пограничного отряда. Из-за конфликта на востоке Украины значительно уменьшился поток нелегалов, говорят пограничники. В целом ситуация на границе сложная и все же контролируется.