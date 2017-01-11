Черниговские педагоги сдают экзамены по педагогике
11-12 января в Чернигове проводится комплексная оценка компетентности руководителей общеобразовательных учебных заведений, их заместителей и заведующих детских садов, которые аттестуются в текущем году согласно графику. Такое мероприятие проходит впервые в городе и введен управлением образования городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Как пояснила заместитель начальника управления образования — начальник отдела развития общешкольной и внешкольного образования и воспитания управления образования городского совета Вера Казимир, комплексное оценивание проводится в контексте аттестации 2017 года. Это, по ее мнению, будет способствовать более объективной оценке руководителей учебных заведений во время прохождения ими очередной аттестации. Конечно, будет учитываться также опыт работы педагогов. Руководители сдают тесты по теории педагогики, а затем выполняют практические упражнения на компьютере. Тесты разработаны сотрудниками управления образования и содержат вопросы на знание Закона Украины «Об образовании» и Положения об общеобразовательном учебном заведении », об администрировании, основные принципы педагогики и психологии и вопросы по технике безопасности. — Задача очень понятны, обычные, ведь руководители учебных заведений в повседневной работе пишут отчеты, приказы, участвуют в вебинарах, так и владения персональным компьютером сегодня очень актуальна и необходимая вещь, — заметила Вера Казимир. Она также напомнила, что с лета 2016 года управление образования проводит открытый конкурсный отбор на должность учителя в общеобразовательных учебных заведениях города.