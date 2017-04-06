Черниговские педагоги не спешат с выводами о драке школьниц
06.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Интернет-сообщество всколыхнуло видео с избиением школьницы девочками-подростками в центре Чернигова. Учитывая общественный резонанс, обратились за комментарием к начальнику Управления образования и науки облгосадминистрации Николая Конопацкого. По его словам, ситуация находится на контроле управления. В педагогическом вузе, где учится 19-летняя участница инцидента Евгения, руководство осведомлено. «Заминать» потрясающий факт никто не собирается. Однако выводы делать еще рано. Впереди расследование. — Я не могу заранее говорить и комментировать. Вы думаете, что управление будет покрывать кого-то? Наверное, нет. Давайте не накручивать вперед. Давайте разберемся, тогда будем комментировать, — сказал Николай Конопацкий.