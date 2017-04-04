Черниговские паралимпийцы посетили губернатора
Сегодня, 4 апреля, председатель облгосадминистрации Валерий Кулич встретился с черниговскими паралимпийцами, призерами Этапов Кубка мира по зимним видам спорта среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения — обладателем Большого Хрустального глобуса Игорем Рептюхом и Дмитрием Суярко. Также на встрече присутствовали их тренеры — заслуженный тренер Украины Владимир Сторожук и Андрей Литвинец. Спортсмены рассказали губернатору о своих достижениях, обсудили условия тренировок и подготовки к соревнованиям в местных реалиях. А также поделились планами на будущее. Также Валерий Кулич вручил паралимпийцам и их тренерам денежные вознаграждения и пожелал дальнейших успехов. Как известно, Игорь Рептюх — обладатель Большого Хрустального глобуса, двукратный чемпион мира, и Дмитрий Суярко — бронзовый призер чемпионата мира по зимним видам спорта среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения, который состоялся в период с 10 по 19 февраля 2017 в г. Финстерау (Германия).