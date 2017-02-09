Черниговские муралы будут утверждать архитекторы
09.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В прошлом году в Чернигове появилось сразу несколько муралов на различную тематику. Правда, каждый из них вызвал дискуссии среди черниговцев относительно их целесообразности и эстетичности. Черниговцы даже написали петицию, чтобы эскизы муралов согласовывали с общественностью. По мнению ее автора, некоторые из муралов, что появились на зданиях города, просто ужасны. Кстати, под петицией свои подписи оставили 257 горожан. Учитывая такую ситуацию, начальник управления архитектуры и градостроительства Черниговского городского совета Сергей Калюжный пообещал согласовать эскизы муралов с архитектурно-градостроительным советом, в который входят лучшие архитекторы.