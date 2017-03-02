Черниговские медики выступают против рекламы лекарств
02.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Реклама лекарств в СМИ приводит к самолечению и последующих проблем со здоровьем пациентов. На это пожаловался главный врач городской больницы № 2 Владимир Фаль на встрече с заместителем министра Александром Линчевским. Эскулапы считают, что фармацевтические компании набивают себе карманы, несмотря на здоровье людей. На что чиновник сказал, что Министерство здравоохранения будет выходить с инициативой о запрете рекламы в том случае, если будет поддержка медиков и они официально обратятся с предложением к министерству.