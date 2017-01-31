Черниговские магазины скрыто продают товары российских производителей
Косметика, посуда, водка, чай, детские игрушки и электроинструменты — все эти товары из России представлены на полках украинских магазинов. Местные черниговские активисты, промониторил на украинском рынке товары страны-агрессора, убедились, что их у нас не меньше. — Многочисленных представлено маркировки, но оно не всегда. По численности — это электроинструменты, шуруповерты, пилы, дрели. Производитель — компания «Энергомаш», — Александр Ясенчук, представитель ОО «Свободные люди». Активисты сети «Свободные люди» проверяли российские товары не только в магазинах, но и на рынках города. Сегодня они отчитываются о мониторинге. Соответствующая маркировка о происхождении продукции указано только в магазинах. Остальные торговых точек продают товары соседней страны скрыто. — Как-то блокировать это нелогично, ведь не закрыт импорт товаров. Если бы он был закрыт, то тогда можно было бы предъявлять претензии тем торговым площадкам, которые имеют российские товары — Сергей Воробьев, депутат Черниговского городского совета. Заставить черниговцев не покупать российских товаров никто не может. Так же, как и заставить продавцов не торговать продукцией страны-агрессора. Местные власти хотя и обращает на эту проблему внимание, однако внимание мэрии и депутатов носит рекомендательный характер. — Решение городских властей маркировать товары является рекомендательным, потому что это все, на что может пойти местные власти. Мы не можем заставить делать что-то принудительно, — Игорь Андрейченко, депутат Черниговского городского совета. И хотя прямого запрета на продажу и покупку товаров как таковой не существует, опрошенных нами черниговцам запрещает осуществлять подобные закупки патриотизм. — Конечно, обращаем внимание на маркировку, для меня это принципиальная позиция. — Честно говоря, на производителя смотрим, но покупаем то, что дешевле по цене. — Только украинском покупаем. Активисты обратились к черниговских потребителей и попросили не покупать российскую продукцию и обращать внимание на маркировку. Хотя на пресс-конференции подтвердили тот факт, что часто на полках магазинов отсутствуют украинские или европейские аналоги российских товаров.