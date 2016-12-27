Черниговские коллективы взбунтовались против зимнего фестиваля «Коза»
Зимний фольклорный фестиваль «Коза» в четвертый раз состоится в областном центре. Традиционно он пройдет 13-14 января — в дни празднования Старого Нового года, щедривки и посивань. Всех участников фестиваля ждет немало приятных сюрпризов. Однако появилось и множество неприятных моментов для самих инициаторов праздника. Во-первых, за год все существенно подорожало, и бюджет фестиваля увеличился почти вдвое. Во-вторых, довольно неожиданно то, что северские исполнители пока не заявлены к участию в фестивале — они наотрез отказались присоединиться к празднованию. — Что касается музыкальных коллективов, то примерно за количественным соотношением, это столько же, но с более расширенной географией. В прошлом году у нас было 2 коллектива из области. В этом году Чернигов пока пока не представлен. Мы сейчас ищем черниговские коллективы. Были предложения дважды сделанные мной об участии «Северским клейноды», но они отказались дважды. Наверное, мы им неинтересны, — Леся Федоренко, организатор зимнего фольклорного фестиваля «Коза». По словам организаторов фестиваля, такое зимнее действо пока единственное в области. Поэтому с каждым годом «Коза» расширяет свои горизонты и, выйдя за рамки проекта «Зеленая сцена», претендует на звание не только общеобластного праздника, но и всеукраинского. Поскольку в этом году будут развлекать черниговцев и гостей города фольклорные коллективы со всей страны: Донецк, Ровно, Львова, Киева и Киевской области. Однако не только многообразием групп удивлять в этом году гостей праздника — приберегли организаторы фестиваля и несколько, так сказать, козырей в рукаве. — В этом году хочется сделать акцент на обрядовой части праздников, которые, к сожалению, забываются. Чтобы это был не просто фестиваль, где приходят группы и поют по очереди, а чтобы люди, придя на фестиваль, почувствовали дух этого праздника. Будут представлены обряды, конечно же «Коза», которая традиционно водилась на Щедрый вечер, и такой не всем знакомый обряд как «Мелания». Что это будет, какой это обряд? Вы увидите. Этого точно раскрывать не будем. Но это очень архаичный обряд, который был присущ Черниговщине, и он очень интересно проводился, — Вера Ибрямова, арт-директор фестиваля, фольклорист. По локаций, где будут проходить обрядовые действа, то они неизменны — это традиционно Красная площадь и сцена, которая уже размещена на ней. Правда, инициаторов фестиваля не все устраивает в отделке новогоднего городка. — Площадь уже как-то обустроена для фестиваля, для того, что там происходит, новогодним праздничным городком. Возможно, не все сделано так, как бы нам хотелось. Поэтому мы немножечко, на время проведения нашего фестиваля, внесем какие видоизменения. То, что касается сцены: мы планируем оформить празднично. В принтах и в декоративных элементах мы хотим использовать образцы народного искусства, представляющих именно Черниговскую, — Дмитрий Янчук, соорганизатор фестиваля «Коза». Несмотря на трудности при подготовке, фестиваль обещает быть интересным и насыщенным, ведь проходить большое двухдневное праздничное действо со старинными обрядами, традициями, вертепами, концертной и развлекательной программами.