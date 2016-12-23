Черниговские елки отправились на юг Украины
Чем ближе Новый год, то актуальной становится покупка елки. Какую выбрать и где купить — вот что интересует черниговцев накануне Новогодних праздников. Мы изучили этот вопрос для вас. Чтобы не переплачивать за новогоднюю елку, стоит покупать ее на специализированных рынках без посредников, советуют черниговские лесоводы. Ведь в этом году стоимость выращенных в лесхозах деревьев практически не отличается от прошлогодней. А цена лесных красавиц, по словам первого заместителя начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства Юрия Пономаренко, в основном зависит от их высоты: — Мы промониторили ситуацию на рынке и можем утверждать, что цена на новогодние елки по Черниговскому областному управлению осталась на уровне прошлого года — от 35 гривен. Конечно, формирование цены зависит от высоты и от того, в горшке елка или просто срублена. Но цена доступна для каждого жителя города или села. Качество предлагаем самую высокую, потому выращиваются новогодние елки на специально созданных плантациях. В этом году черниговские лесоводы планируют реализовать около 30 000 елок и сосен. Почти половину на сегодня уже раскупили бизнесмены оптовики. Именно они и впоследствии накручивают цены на рынке. — Это уже на их совести, — отмечает Юрий Пономаренко. — Мы продаем людям новогодние деревья по нормальным ценам. Я считаю, 35-40 гривен сосны — это доступно для каждого. В Чернигове наш елочный базар работает в районе «Круга», действует площадка по реализации новогодних елок и на территории Черниговского лесхоза (это на Молодчего, 18). Кстати, черниговские елки в этом году украшать не только дома жителей Черниговщины: значительная их часть уже отправилась на юг страны, а именно к Запорожской и Херсонской областей.