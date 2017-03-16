Черниговские дороги будут ремонтировать асфальтом из местного завода
Утром 15 марта в Чернигове впервые в этом году запустили асфальтовый завод, который располагается на территории предприятия ОАО «Чернигившляхбуд», что по улице Тычины, 69.
По словам директора предприятия по материальному обеспечению Артема Воробьева, это был пробный запуск. «В течение последнего месяцев завод готовили к работе. Работали токари, то ремонтировали, меняли, что нужно. Сейчас, знаю, что с работой завода проблем не должно возникать. Даже сегодня мы готовы вывезти первую тонну асфальта на улицу Ивана Мазепы. Ждем команды от фирмы, занимающейся ремонтными работами. Только они подготовят участок, можно будет и асфальт везти для укладки первого слоя », — сказал мужчина. В день завод производит от 500 до 700 тонн асфальта. Цена по сравнению с прошлым годом возросла. От 1750 до 1780 гривен за тонну. Кстати, на территории предприятия стоит еще один завод, который в прошлом году располагался в Количевке. Артем Воробьев подтвердил, что предприятие его купило. И что завод будет стоять в собранном виде, как резервный, потому Чернигову потребуется много асфальта.