Черниговские депутаты обратились к Порошенко и Гройсману
Сегодня, 15 марта, на внеочередной сессии Черниговского городского совета седьмого созыва 30 голосами депутаты приняли обращение к Президенту Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины относительно ситуации с торговой блокадой. Перед началом сессии в зале заседаний собралось около трех десятков активистов, накануне предложили местным избранникам определиться с официальной позицией силового разгона участников блокады и поддержать признание российской оккупации. 32 депутатам, которые зарегистрировались в зале, раздали текст обращения, предложенный городским советом, который, кстати, активисты резко раскритиковали и попросили «не принимать ничего, если вы не можете чего-то нормального». Но во время обсуждения вопроса выяснилось, что на рассмотрение депутатов представлены два проекта решений. После зачтения второй вариант, предложенный «Самопомощью, представителями «Радикальной партии» и «ДемАльянса», активисты поддержали. Однако после почти двухчасового обсуждения на голосование вынесли проект обращения, предложенный городским советом, с незначительными изменениями. Его поддержали 30 депутатов. Как сообщалось ранее, сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения. Поэтому фактически голосования за «блокадный» обращение не имеет никакой «логической» силы. Напомним, железнодорожная блокада на Донбассе продолжается уже больше месяца. Добровольческие батальоны, которые не пропускают поезда с углем с контролируемых боевиками территорий, называют торговлю с оккупантами недопустимым и требуют официально закрепить за территориями, которые контролирует агрессор, статус оккупированных. 13 марта вблизи поселка Щербиновка Донецкой состоялся силовой разгон редута блокадников, во время которого были задержаны депутаты Нежинского горсовета.