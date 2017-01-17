Черниговские чиновники признают несовершенство новой транспортной сети
После многочисленных жалоб и нареканий со стороны черниговцев у областном центре с 16 января работники Управления транспорта и связи городского совета проводят обследование пассажиропотоков на городских автобусных маршрутах. Это сделается для получения объективной информации о соблюдении графика движения автобусов. Сообщает пресс-служба Черниговского городского совета. О результатах инспектирования рассказал начальник управления транспорта и связи городского совета Александр Бельский. Он предоставил также акты обследования, в которых зафиксированы результаты проверок. По словам Александра Бельского, проверяли работу автобусов в основном на измененных маршрутах № 25, № 26, № 17 и № 3 в «часы пик», когда большое количество жителей пользовалась общественным транспортом. «При проверке действительно были обнаружены проблемы с перевозкой пассажиров. Особенно на автобусном маршруте № 25 «ул. Защитников Украины — Химволокно ». Это не нарушение интервалов движения, а переполненность большинства автобусов в «часы пик». Вчера маршрут обслуживали 16 автобусов. После этого обследования с перевозчиком встретился заместитель городского головы Александр Ломако и была достигнута договоренность, что отныне количество автобусов на 25-м маршруте будет увеличено до 20 единиц. Это перевозчиком уже сделано. Теперь интервал движения там уменьшился до 5 минут. На маршруте № 26 «ул. Волковича — Яцево »работают 16 автобусов, интервал движения — 5-6 минут. В районах улиц Белова, Михалевича, Волковичу автобусы справляются. При необходимости на этом маршруте будут внесены коррективы. В течение этой недели ситуация будет изучаться, и будут определены оптимальное количество автобусов и интервал движения », — пояснил Александр Бельский. Кстати, не исключено, что после всех проверок будет утвержден новый — более четкий — расписание с понятным интервалом движения и уточненной количеством автобусов. Он будет опубликованный на официальном сайте Черниговского городского совета. Поживем увидим.