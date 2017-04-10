Черниговские агрессивные школьники натолкнули Украину на флешмоб против детского насилия
10.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
После резонансной драки школьниц в Чернигове телеканал NewsOne запустил флешмоб «# Янедрачун», направленный против детского насилия. Эту акцию уже поддержал народный депутат Украины, отец троих детей Сергей Рудык.
«Резонансная драка школьниц в Чернигове потрясла на этой неделе всю Украину. Этот беспрецедентный случай показал, что проблема детской жестокости в Украине с годами только усиливается. Как отец троих детей поддерживаю флешмоб, который начал телеканал NewsOne «#Янедрачун». Учите своих детей решать свои проблемы мирным способом»,- отметил он на своей странице в Facebook. Кроме него еще несколько человек присоединились к этому флешмоба.