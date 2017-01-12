Черниговская Toyota временно получила сельскую прописку
У 27-летнего черниговца неизвестные похитили из-под дома автомобиль «Toyota Camry», оборудованный GPS-трекером. Об этом сообщил собственный источник. Кража произошла в период времени с 22:00 10 января в 10:00 11 января у дома по месту жительства. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было изъято обертку от «Витамин С» и следует транспортного средства. При проведении комплекса розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции и работниками патрульной полиции в ангаре на территории бывшего тракторного стана по улице Солнечной в селе Смолин Черниговского района было установлено место нахождения автомобиля «Toyota Camry». В дальнейшем при осмотре места происшествия было изъято мужскую спортивную сумку, полиэтиленовый пакет, 2 следы низа подошвы обуви, 2 гаечные ключи, электронный прибор с антеннами неизвестного назначения, окурок сигареты, обертку от конфеты, следы рук, следы протектора шин. Автомобиль «Toyota Camry» и государственные знаки возвращены владельцу под расписку. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.289 УК Украины.