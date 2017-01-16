Черниговская станция скорой медицинской помощи празднует юбилей
Сегодня, 15 января, исполняется 50 лет, как в Чернигове начала станция скорой медицинской помощи — ургентная служба круглосуточно оказывает неотложную медпомощь жителям Черниговщины. Полвека назад это был небольшой отдел, состоящий из нескольких врачей и медицинских сестер. В их распоряжении были два санитарных автомобиля. Впоследствии медицинских работников и автотранспорта увеличилось, заработали вспомогательные службы, укрепилась материально-техническая база станции медпомощи. Сейчас это мощный областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в котором насчитывается 96 медицинских бригад, 1200 работников, в том числе 100 врачей. Ежесуточно центр обслуживает почти 800 вызовов как в городах и поселках, так и в отдаленных маленьких деревнях. Директор центра Игорь Даниленко рассказывает: «Наш автопарк обеспечен самыми современными автомобилями высокой комплектации — ноши специальные, шины, пневмошины, аппарат ИВЛ, дефибрилляторы, кардиограф, кислородное оборудование. Также проводим обучение медицинского персонала по мировым стандартам, все врачи и фельдшеры проходят курсы усовершенствования в нашем центре, в учебно-тренировочном отделе с отработкой различных ситуаций на манекенах. Медикаментами, как и горюче-смазочными материалами уже пятый год подряд обеспечены полностью ». Сейчас руководство центра экстренной помощи работает над созданием единой оперативной диспетчерской. Предполагается, что благодаря этому подразделению удастся не только сократить сроки проезда к пациентам, но и обеспечить эффективную связь между бригадами. Безусловно, есть и ряд проблем, которые не удается решить собственными силами. Во-первых, неудовлетворительная кадровая ситуация. Во-вторых, половина автотранспорта заведения уже исчерпала свой моральный и технический ресурс. Но, несмотря на это, центр работает оперативно и эффективно. Хотя Игорь Даниленко отмечает, что пока нет оснований для того, чтобы стать обычной парамедицинской службой, о чем говорят в профильном министерстве. «На сегодня есть закон об экстренной медицинской помощи, принятый 2012 года. Не каждая служба может похвастаться специальным законом. Если мы говорим о парамедиков, то должны быть созданы госпитальные округа, куда можно довезти пациента за минимальный промежуток времени. Что же касается самих пациентов, то они больше довольны тем, что на вызов приезжает врач, который не только предоставит медицинскую помощь, но и проконсультирует по дальнейшему лечению. Это система нуждается не разрушения, а дальнейшего совершенствования ». Медики надеются, что достойная заработная плата, европейские условия работы и социальные гарантии в конце концов высоко поднимут престиж их профессии.