Черниговская полиция сдала кровь для собратьев
21 февраля полицейские Главного управления Национальной полиции в Черниговской области пришли в областной станции переливания крови, чтобы сдать ее для раненых бойцов. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. «Свою акцию полицейские приурочили событиям двухлетней давности — выход сводного отряда милиции Черниговщины из окруженного Дебальцево, — рассказал заместитель начальника ГУНП Дмитрий Лось, — тогда погиб сержант милиции Олег Науменко и пятеро правоохранителей были ранены». Сдать кровь для воинов, которые сейчас находятся на лечении и нуждаются в помощи, пришли почти все бойцы того бурного сводного отряда, который выходил из Дебальцево. Среди доноров — Александр Василенко, старший сержант роты полиции особого назначения. Это его виртуозная водительское мастерство сохранила жизнь не только Черниговским милиционерам, но и многим воинам, которых он подбирал по дороге на борт трофейного «Урала» с прицепом. Бесстрашный старший сержант вывоз тогда из-под вражеского огня 70 собратьев. Сегодня Александр добровольно пришел сдать кровь, чтобы снова спасти кому-то жизнь. Как сказал главный врач Черниговской областной станции переливания крови Павел Герасименко: «Мы всегда это приветствуем, потому что постоянство донорства обеспечивает наличие запасов крови. Особенно отмечу, что сдача крови полицейскими, молодыми физически здоровыми людьми — предусматривает поступления в банк крови качественного продукта. В общем взаимодействие с полицией в плане регулярности сдачи крови является достаточно эффективной ». Литра сданной полицейской крови пополнят ее запасы и использовать для лечения раненых бойцов.