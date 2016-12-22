Черниговская полиция «на горячем» задержали автоугонщиков
Оперативники криминальной полиции Чернигова совместно с патрульными полицейскими задержали «на горячем» автоугонщиков, с помощью буксировочного троса пытались похитить легковушка «Audi-100». Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В дежурную часть Черниговского отдела полиции обратился 34-летний черниговец с заявлением о том, что двое неизвестных на автомобиле «ВАЗ-2101» с помощью буксировочного троса пытаются похитить его автомобиль «Ауди-100», который он оставил возле дома. На место происшествия немедленно выехали оперативники криминальной полиции Черниговского отдела полиции и дежурный наряд патрульных полицейских, которые задержали двух похитителей и доставили их в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств происшествия. В ходе дальнейшей проверки стражи порядка установили, что владелец автомобиля, который живет в одной из многоэтажек по улице Мстиславский, оставил свой автомобиль на ночь во дворе возле дома. Около 05:00 он услышал на улице какой-то грохот и выглянул в окно. Во дворе дома он увидел, как двое неизвестных задели его авто буксировочным тросом и пытаются тянуть его своими «Жигулями». Мужчина вызвал полицию и стал наблюдать за похитителями. За несколько минут прибывший на место наряд патрульно полиции задержал авто воров «на горячем». Как в дальнейшем выяснилось, один из задержанных — 27-летний житель Чернигова, ранее неоднократно судимый за похищение автомобильного транспорта в Крыму. После последнего освобождения из мест лишения свободы он переехал жить в Чернигов. Другой задержанный, 22-летний черниговец — его знакомый, которого его старший приятель попросил помочь отбуксировать якобы его собственную машину. Парень даже не заподозрил, что «Ауди» они похищают. По факту похищения открытое уголовное производство по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством) — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Старшего из похитителей согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан и помещен в изолятор временного содержания. Продолжается досудебное расследование.