Черниговская певица Камалия осудила драку подростков: надо вводить смертную казнь
Украинская певица Камалия резко прокомментировала инцидент с избиением школьниц в Чернигове, призвав власти ввести строгие меры пресечения подобных случаев, вплоть до смертной казни на электрическом стуле. Мнением по этому поводу артистка поделилась в своем блоге. «Мне страшно за нашу страну! Куда катится наше общество? Какие демоны? Какая дьявольская сила овладела ею? Опять громкое событие и снова среди молодежи! Куда смотрит правительство, общество, учителя, родители, полиция? », — возмутилась Камалия. По словам исполнительницы, всего несколько месяцев назад от избиения в Чернигове пострадал и член его семьи, муж родной племянницы. После инцидента парень три недели пробыл в коме. «Не пора назначить более строгие меры для таких уродов? А также для бездействующей полиции? Введение смертной казни, электрический стул! А не устраивать приспешникам Дьявола амнистии? Потому что такие же сидят в правительстве и очень заботятся о таких же, как они сами! А «менты» как были продажными, так и остались, изменив лишь название! Может, уже хватит заниматься х …, «дорогие» наши политики, депутаты и «президенты»? », — продолжила она« С страны выезжают массово кто куда, это у кого есть возможность, а остальные концы с концами еле сводят! Средний бизнес уничтожен, крупные инвесторы бежали и продолжают бежать из Украины. Угоняют машины, грабят квартиры. Никто не занимается воспитанием подрастающего молодежи! У людей нет денег давать достойное образование и воспитание своим детям! Кружки и секции платные! Надо быть всем миллионерами, чтобы оплачивать их! У вас что, план по скорейшей ликвидации Украины как таковой ?! У меня накипело! », — призналась артистка.