Черниговская ОГА потратила 23 тысячи гривен на чествование памяти Героев Небесной Сотни
21.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Для обеспечения проведения мероприятий, посвященных в области в 2017 году подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни из областного бюджета было выделено почти 23 000 гривен. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте Черниговской ОГА. На цветочную продукцию потратили 1875 гривен. Постеры с социальной рекламой (рекламные материалы, каталоги товаров и пособия) — 9900 гривен. И больше всего — 11 000 гривен — направили на проведение культурно-художественной программы (услуги по созданию и интерпретации художественных и литературных произведений).