Черниговская областная стоматологическая поликлиника потеряла ценное оборудование
07.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Из помещения поликлиники похитили два ноутбука. Кража произошла средь бела дня. Неизвестный зашел в кабинет, где в это время не было медиков, и прихватил с собой технику. Об этом стало известно из собственных источников. Медработники не сразу заметили кражу. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований.