Черниговская детско-юношеская спортшкола празднует 50-летие
Согласно решению исполкома Черниговского областного совета, 1 января 1967 в Чернигове начала работать детская юношеская спортивная школа № 2. Первым ее директором был Павел Иванович Валуйко, который проработал на этой должности всего лишь пять месяцев. А с июня 1967 директором ДСШ № 2 стал Геннадий Иванович Бородай. Руководил он спортивной школой — 41 год. В 2008 году название школы изменили на ДЮСШ № 1, а в 2010 году ее возглавил Сергей Петрович Романчук. В 2011 году школу переименовали в КПНЗ «КДЮСШ № 1» Черниговского городского совета Черниговской области. Сейчас в школе работает 20 тренеров. За год школу посещают более 15 000 детей. Но спортшкола работает не только с детьми, но и со взрослыми. Это не просто спортивная школа — это центр по спортивной работе, на который следует равняться в области.