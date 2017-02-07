Черниговщину разделили на четыре госпитальные округа
Модель создания госпитальных округов в области разрабатывалась несколько лет. В течение последних шести месяцев это было предметом активного обсуждения не только в медицинских кругах и в органах власти, но и в средствах массовой информации и среди общественности. Во время очередного брифинга в облгосадминистрации начальник Управления здравоохранения ОГА Петр Гармаш представил вниманию собравшихся «финальный» вариант разделения территории Черниговщины на госпитальные округа: по мнению ОГА их должно быть четыре (более подробно об этом — в презентации). По словам начальника Управления здоровья, такое разделение позволяет сохранить на территории области наибольшее количество больниц интенсивного лечения первого уровня. То есть практически каждый нынешняя районная больница продолжит функционировать. Однако важно не просто поменять вывеску на здании, но и сохранить и укрепить кадровый и материально-технический потенциал учреждения. На этом акцентировал глава постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения и по делам участников АТО Николай Дейкун. Главной целью реформирования является повышение уровня доступности и качества медицинских услуг для всех слоев населения. Особое значение при этом приобретает работа врача семейной медицины, ведь именно на этом этапе должны получить квалифицированную медицинскую помощь около 80% пациентов. Однако, отмечалось на брифинге, нельзя потерять тех положительных наработок, имеющихся на сегодня в районных больницах. Опыт и авторитет специалистов, которые там работают, обязательно будут учтены при реорганизации сети медицинских учреждений. Как отмечалось на брифинге, медицинская реформа в стране продолжается уже не один год: создаются первичные центры медико-санитарной помощи, перестраивается система оказания экстренной медицинской помощи и тому подобное. Поэтому важно не только начать изменения, но и довести их до разумного завершения в четко определенные сроки. Впрочем, еще рано констатировать, что процесс завершен, ведь предлагаемый ОГА вариант будет тщательно анализироваться в Кабмине. К тому же, центры госпитальных округов будет утверждать правительство, а не областные чиновники. Как известно, госпитальные округа на Черниговщине должны быть созданы до 1 января 2018 года.