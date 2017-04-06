Черниговщину приморозит: надвигается похолодание
С четверга, 6 апреля, в Украине прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, с завтрашнего дня температура на западе Украины снизится до +5 +9 градусов. На этой территории в четверг прогнозируются дожди и даже мокрый снег. Только на Тернопольщине и Хмельнитчине столбик термометра покажет +12 — +14. А уже в пятницу, 7 апреля, температура снизится по всей территории страны. «Западные дожди завтра вечером могут превратиться в западный снег, потому что температура воздуха ближе к ночи на 7 апреля снизится в этой части Украины до нуля и даже в небольших минусов. Дожди распространятся в вечерние часы четверга в Винницкую область, Одесскую, Житомирскую и Киевскую. Без всякого снега «, — написала Диденко. В субботу, 8 апреля, дневная температура в Украине составит +6 — +10, на Левобережье — до +9 — +13 градусов.