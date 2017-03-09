Черниговщину окутал туман
Сегодня, 9 марта, город Чернигов окутал густой туман, видимость ограничивается несколькими десятками метров. В результате этого резко снижается обзорность дороги, что может привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Уважаемые водители! ПОМНИТЕ: Если нет необходимости, то лучше воздержаться от поездок автотранспортом, прогуляться пешком. Если же поездка на автомобиле крайне необходима, то следует придерживаться таких советов: — выбирайте скоростной режим, обеспечивающий своевременное торможение перед препятствием, появилась неожиданно; — При движении в колонне увеличивайте дистанцию между автомашинами — не менее 50 метров, так как мокрые дорожное покрытие увеличивает тормозной путь автотранспорта; — Пользуйтесь противотуманными фарами; если ваш автомобиль не оборудован ими, то включите подфарники или ближний свет фар; — Внимательно следите за сигналами автомашин, движущихся впереди; — Не допускайте резкого торможения без особых на то причин; — При остановке, плавно тормозя, займите место на обочине и включите аварийную сигнализацию, чтобы обозначить габариты вашего авто.