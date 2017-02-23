Черниговщину на один день согреет весеннее солнце
24-го февраля на Украине придет ощутимое потепление: в течение дня температура воздуха достигнет 8-13 градусов тепла. В Одессе, Николаеве, Херсоне до +14, в Крыму — до +16 градусов, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. «Это — день, когда впервые совершенно четко понимаешь, что зима побеждена, и прекрасная весна уже в пути, просто где-то за несколько недель пудрит носик», — говорится в ее прогнозе. Тепло будет даже на севере — Житомир, Киев, Чернигов, до + 8 + 12 градусов, обещает Диденко. «А еще завтра практически нигде не будет каких-либо серьезных осадков и даже очень много будет солнца. А если и увеличится облачность, теплого воздуха она не перекроет. Единственное, что завтра капнет десертной ложечкой дегтя — сильный порывистый ветер », — говорится в прогнозе синоптика. Уникальным завтрашний день будет еще и тем, что он будет пока единственным таким теплым, потому что 25 февраля, в субботу, снова похолодает.