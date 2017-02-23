Черниговщине бороться с туберкулезом помогут японцы
Черниговский областной противотуберкулезный диспансер стал победителем благотворительного проекта КУСАНОНЕ, инициированного правительством Японии. Таким образом, медицинское учреждение получит лечебно-реанимационное оборудование, стоимостью более 1800000 гривен, соглашение о чем будет подписано 13 марта. «В целом в конкурсе приняли 500 лечебно-профилактических учреждений Украины, в том числе четыре учреждения Черниговщины, — отмечает главный врач областного противотуберкулезного диспансера Николай Дейкун. — Впрочем, фортуна улыбнулась именно нам. И мы очень этому рады, ведь в борьбе с туберкулезом, точнее в обуздании темпов его распространения, большая роль принадлежит профилактике и ранней диагностике заболевания ». В целом проект КУСАНОНЕ действует в Украине уже несколько лет. Он направлен на финансовую помощь неправительственным и правительственным организациям, занимаются предоставлением медицинских и образовательных услуг, а также способствуют гражданской безопасности.