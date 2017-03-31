Черниговщина вымирает: медицинский «консилиум» ставил прогнозы здравоохранению
Медики Черниговщины провели итоговую коллегию по 2016 и поделились планами на настоящее и будущее. В озвученной статистики области перспективы отнюдь не оптимистичны. «Демографическая ситуация неуклонно идет на уменьшение. И сейчас численность населения составляет 136 000 жителей », — начальник Управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш. По сравнению с 15-м годом, в 2016-м на 3% выросла заболеваемость на 600 детей меньше родилось, смертность осталась примерно на том же уровне. Несмотря на это, квалифицированных кадров катастрофически не хватает, интерны убегают из глубинки области, а до этого еще и заработную плату сравняли — что в санитара, что у врача. В целом статистика и проблемы на коллегии вплоть зашкаливали. «Мы высокие уровни заболеваемости, поздно выявления тяжелых заболеваний и осложнений хронических заболеваний, повышение уровня инвалидности, это вызывает потребность в дорогом специализированном лечении», — заместитель председателя Черниговской ОГА Наталия Романова. Выход из этой сложной ситуации чиновники видят в медицинской реформе, которая уже стартовала. 2017-й станет годом важных реформаторских шагов. Менять первичное звено, приводить в порядок фонд койко-мест, создавать госпитальные округа и единую диспетчерскую службу. По-своему высоко оценила медицинское сообщество области кадры профильного министерства, являются инициаторами изменений. «Ясно, что наши министры очень умные, я их очень уважаю за их гениальность, но им надо помогать, они, очевидно, реалий всех не знают, такое впечатление», — главный врач Нежинской ЦРБ Юрий Солодько. В частности врачи возмущались инициативе сверху о том, что всем медикам-пенсионерам, а их около 26%, придется выбирать между пенсией и заработной платой. Это, по словам врачей, может стать коллапсом медицины.