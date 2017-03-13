Черниговщина в огне: за выходные спасатели ликвидировали 11 пожаров в природных экосистемах

despravda | 13.03.2017 | Новости | Комментариев нет

Несмотря на неоднократные предостережения спасателей об опасности сжигания мусора и сухой растительности, население продолжает пренебрегать мерами безопасности. Как результат, с начала марта на Черниговщине в результате неконтролируемого сжигания мусора и сухостоя возникло 53 пожара в природных экосистемах и 4 в жилом секторе граждан. Только за минувшие выходные пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 11 пожаров в экосистемах на общей площади 263 га. Об этом ДСНС Украины в Черниговской области. Благодаря оперативному вмешательству спасателей не допущено распространение огня на лесные массиве, жилой сектор, объекты государственной или частной собственности. Так, 11 марта в 14:25 возле села Новая Гребля Прилуцкого района на поле одного из сельхозобществ произошел пожар пожнивных остатков кукурузы и сухой травы на площади 200 га. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем лица, устанавливается. На следующий день в 19:00 по этой же причине на открытой территории возле села Даневка Козелецкого района возник пожар сухой травы на общей площади 50 га. В связи с этим, спасатели обращаются к населению с просьбой быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем. Не разводите костер, не бросайте непогашенные окурки или спички вблизи зданий, торфяников, в лесопарковых зонах, на полях и обочинах дорог. Самовольное выжигание растительности или ее остатков предусматривает наложение штрафных санкций. Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет избежать непредсказуемых последствий.

Share Button

Похожие записи

Об авторе

despravda