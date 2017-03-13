Черниговщина в огне: за выходные спасатели ликвидировали 11 пожаров в природных экосистемах
Несмотря на неоднократные предостережения спасателей об опасности сжигания мусора и сухой растительности, население продолжает пренебрегать мерами безопасности. Как результат, с начала марта на Черниговщине в результате неконтролируемого сжигания мусора и сухостоя возникло 53 пожара в природных экосистемах и 4 в жилом секторе граждан. Только за минувшие выходные пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 11 пожаров в экосистемах на общей площади 263 га. Об этом ДСНС Украины в Черниговской области. Благодаря оперативному вмешательству спасателей не допущено распространение огня на лесные массиве, жилой сектор, объекты государственной или частной собственности. Так, 11 марта в 14:25 возле села Новая Гребля Прилуцкого района на поле одного из сельхозобществ произошел пожар пожнивных остатков кукурузы и сухой травы на площади 200 га. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем лица, устанавливается. На следующий день в 19:00 по этой же причине на открытой территории возле села Даневка Козелецкого района возник пожар сухой травы на общей площади 50 га. В связи с этим, спасатели обращаются к населению с просьбой быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем. Не разводите костер, не бросайте непогашенные окурки или спички вблизи зданий, торфяников, в лесопарковых зонах, на полях и обочинах дорог. Самовольное выжигание растительности или ее остатков предусматривает наложение штрафных санкций. Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет избежать непредсказуемых последствий.