Черниговщина в огне: 12 пожаров на 12 гектарах
За минувшие сутки на Черниговщине зафиксировано 12 пожаров на общей площади почти 12 га. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Пожарные ликвидировали пожары в экологических системах, возникших на открытых территориях Бахмачского, Борзнянского, Гродненского, Корюковского, Новгород-Северского, Сновского, Сосницкого и Черниговского районов. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения области 2 раза привлекались для ликвидации пожаров в жилом секторе граждан, возникли именно из-за сжигания сухой растительности на приусадебных участках. Так, 9 марта в 13:45 в Службу спасения «101» Менского района поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания в одном из частных хозяйств в селе Волосковцы, что в 15 км от райцентра. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар в 14:10 был локализован и в 14:30 окончательно ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытия здания по всей площади. В тот же день спасатели в 15:35 локализовали, а в 16:20 ликвидировали пожар жилого дома в селе Михайловка, вблизи Новгород-Северского. Огнем уничтожена кровля и перекрытие на всей площади, повреждены стены дома.