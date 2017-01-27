Черниговщина — в десятке по количеству сформированных общин Украины
По состоянию на 1 января текущего года Черниговщина занимает десятое место в государстве по количеству образованных ОТГ. Здесь сформирован 16 из 367 созданных в Украине объединенных территориальных общин. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Они расположены на 26% общей площади Черниговщины, где проживает 18% населения области. Пять общин, образованных в 2015 году, в прошлом уже имели прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом. По итогам года все они имели увеличение бюджетных поступлений. Также они получили дополнительно 31,6 миллиона гривен субвенции на развитие инфраструктуры, освоено на 97%. В государственный бюджет возвращено 648 000 гривен. Субвенция рассчитывается с учетом площади и количество сельского населения ОТГ и может расходоваться на проекты, предусмотренные планом социально-экономического развития. Процесс объединения общин продолжается. Уже в этом году распоряжением председателя ОГА утвержден вывод о соответствии Конституции и законам Украины проектов решений пяти общин Репкинского района решили объединиться в одну — Любецкий с центром в г. Любеч. Сейчас в Украине реализуется немало международных грантовых программ, направленных на развитие и поддержку вновь общин. На заседании Коллегии, что на днях прошло в облгосадминистрации, также были обсуждены несколько проблем, о которых говорили главы Коропской, ПАРАФИЕВСКИЙ, Киптивськои и Деснянского ОТГ. Они касаются функционирования учреждений медицины на территориях объединенных общин, работы участковых инспекторов полиции, сотрудничества между советами ОТГ и другими учреждениями и предприятиями. Председатель ОГА Валерий Кулич еще раз подчеркнул, что все структурные подразделения облгосадминистрации и других органов государственной власти готовы оказывать вновь общинам практическую и методическую помощь, чтобы уже с апреля текущего года они могли полноценно функционировать, а люди почувствовали реальные преимущества объединения.