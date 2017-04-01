Черниговщина стала полем боя для киношников
На военном аэродроме вблизи Чернигова продолжаются съемки художественного фильма «Киборги» по сценарию драматурга Натальи Ворожбит. Лента посвящена бойцам, которые героически защищали Донецкий аэродром. В основу фильма положена история музыканта с позывным «Мажор», который вопреки воле состоятельных родителей наряду с другими собратьями стал добровольцем-защитником Донецкого аэропорта. «Главный герой нашей картины — позывной которого «Мажор». Именно из него, проходя вместе с ним из-за событий, трагических, драматических, лирических частности, я стараюсь рассказать ну, такое мнение, что именно за такими, как этот мальчик, парень, собственное будущее нашей страны. По таким, как он, умными, образованными, патриотическими … которые очень хорошо знают цену смерти, жизни, дружбы, достоинства », — режиссер фильма« Киборги »Ахтем Сеитаблаев. Съемочная группа отсняла достаточно материала для показа четырехсерийного фильма. Для актеров важно войти в свои роли и выложиться на полную, ведь многие из них оказывали сопротивление врагу не только на телеэкране, но и с оружием в реальной жизни. «Очень часто с нами работает Кирилл Недря, это позывной« Доцент ». Он был ротным Донецкого аэропорта. Он с нами работает, так же у меня есть друзья, которые были в АТО, есть друг мой «Снайпер», ну, много есть знакомых, которые были. И я перед съемками очень много общался с ними », — актер главной роли фильма« Киборги »Роман Ясиновский. Презентация на большом экране фильма «Киборги» состоится в конце года — ко Дню Вооруженных сил Украины.