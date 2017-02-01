Черниговщина скорбит: в Киеве прощаются с бойцами, погибшими под Авдеевкой
Сегодня, 1 февраля, на Майдане Независимости в Киеве проходит прощание с семью бойцами АТО, погибших в результате атак боевиков под Авдеевкой. «Четверо погибли 29 января во время первого штурма, и еще трое — 30 января во время второго штурма. В общем, семь », — сообщила пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады Елена Мокренчук. К сожалению, своего сына потеряла и Черниговщина. Это Владимир Бальченко, родом из Борзнянского района. Боец проходил службу в 72-й омбр в звании младшего сержанта. Напомним, 29 января боевики атаковали позиции украинских военнослужащих в Авдеевке Донецкой области. 29 января погибли пятеро бойцов, девять получили ранения, еще четверо были травмированы. 30 января, по данным пресс-центра штаба АТО, трое военнослужащих погибли, 17 были ранены и трое травмированы.