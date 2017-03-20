Черниговщина присоединяется к Всеукраинской спартакиаде
В этом году уже в пятый раз в стране стартует спартакиада среди пострадавших на производстве человек. Организатором спортивных соревнований для «сильных духом» традиционно выступил Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины. Отборочные соревнования среди пострадавших в ходе рабочих процессов жителей Черниговщины запланированы на 20 апреля. Его участники будут бороться за победу в шести видах спорта — по армспорту, бомбаскету, гиревому спорту, дартсу, настольному теннису, шахматам. Победители будут отстаивать честь области на уровне страны. Финальные соревнования V Всеукраинской спартакиады «Сила духа» состоятся в июне нынешнего года в Одессе. Справка: В настоящее время на учете в отделениях Фонда Черниговщины находятся более 3700 пострадавших на производстве, ежемесячно получают положенные им страховые выплаты. В отборочных соревнованиях ежегодно принимают участие более 100 представителей со всей области. По итогам Всеукраинских спартакиад прошлых лет в общекомандном зачете сборная Черниговщины всегда была в десятке сильнейших команд страны. В частности, занимала шестое и седьмое места, получала командные кубки. Сообщает Управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Черниговской области.