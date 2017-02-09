Черниговщина присоединится к масштабной всеукраинской информационной кампании
Украинский институт национальной памяти проведет информационную кампанию о деятельности Украинской повстанческой армии. Как сообщил представитель Украинского института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко, в этом году 14 октября исполняется 75 лет со дня создания Украинской повстанческой армии. Поэтому по этому случаю в течение года в Украине, в том числе и на Черниговщине, будут проходить различные мероприятия. Известно, что во второй половине 2017 кампания будет посвящена антикоммунистическому фронта борьбы УПА в контексте борьбы народов стран Балтии и Восточной Европы против коммунистического тоталитарного режима. Готовится большая международная конференция в сотрудничестве с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, который состоится в октябре. Информационная кампания стартовала в годовщину первого боя украинских повстанцев с нацистами — в ночь на 8 февраля 1943 сотня УПА под командованием Григория Перегиняк (коробки) атаковала немецкий гарнизон в районном центре Владимирец Ровенской области. По словам Сергея Бутко, Черниговщина имеет большой отношение к УПА, ведь в ее рядах воевали уроженцы нашего края. Правда, информация об их численности отличается. Согласно данным исследователей из Ивано-Франковска, в УПА воевали 106 выходцев из Черниговской области. Есть историки, которые считают, что их было значительно больше — около 300 человек. В честь одной из уроженок Черниговщины, пулемётчицы УПА Галины Кузьменко, в Боровичском районе даже названа улица. О самой героиню освободительной борьбы известно, что сначала она служила в отряде «Черниговская Сич», который боролся с нацистскими карателями. Кстати, в отряд женщина пошла добровольно. Со временем «Черниговская Сич» влилась в УПА. В 1946 году Галина Кузьменко заболела тифом. Между тем чекисты устроили облаву и больная женщина попала к ним. Галине Кузьменко приговорили к 10 годам заключения. Умерла мужественная женщина в 2000 году.