Черниговщина получила около 5 млрд инвестиций
21.02.2017 | Экономика | Комментариев нет|
На Президиуме областного совета и.о. директора департамента экономического развития Черниговской ОГА Александра Хомик отчиталась о капитальных инвестиционные поступления в область в 2016 году. Так, за 9 месяцев прошлого года привлечено инвестиций на сумму более 3 млрд гривен, что на 40% превышает денежные вливания в область в 2015-м. Ожидается за весь 2016 около 5 млрд гривен и рост на 20%. Больше всего привлекают инвестиции сельское хозяйство и промышленность. С последней привлекательные перерабатывающая отрасль, добывающая и производство и распределение электроэнергии, газа и воды.