Черниговщина — одна из самых привлекательных областей для бизнеса
18.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
На основе открытых данных ProZorro был составлен рейтинг наиболее привлекательных и открытых для малого и среднего бизнеса областей Украины. Приятно, что среди лидеров рейтинга является Черниговщина. В пятерке лучших также Днепропетровская, Винницкая, Донецкая и Сумская области. Зато наиболее закрыты для бизнеса области — Закарпатская, Ивано-Франковская, Черкасская, Черновицкая и Полтавская. К удивлению, довольно низкие показатели в таких промышленно развитых областей с высокой деловой активностью, как Львовская, Одесская и Харьковская (12-е, 13-е и 19-е место соответственно). Кстати, прежде чем прийти к таким выводам, эксперты проанализировали много критериев, необходимых для успешного ведения бизнеса.