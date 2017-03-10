Черниговщина не готова к ремонту дорог
По информации советника председателя Днепропетровской ОГА Юрия Голика, согласно этой диаграмме можно отследить фактической готовности каждой области в дорожных работ на 2017 год. * Готовность региональных подразделений Укравтодора к ремонту или строительству новых дорог по областям, по информации обязательной системы тендеров Prozorro «Эту диаграмму можно назвать иначе: в какой области насколько глубоко провели все подготовительные работы (а их множество), процедуры и объявили все торги по дорогам Укравтодора, к которым ОГА прямого отношения не имеет, но в этом году методологически помогает этой замечательной организации. Ну или так: какая из областей насколько подготовила большие (это ключевое слово) дорожно-строительные компании к работе на дорогах Укравтодора. Поверьте, в любой интерпретации это требует иезуитской ловкости, чтобы соблюсти все бюрократических норм, пройти все согласования и выйти на саму процедуру еще в феврале, а не в октябре, как это было всегда до этого момента раньше. Степень адекватности каждой области видно на фото », — пишет советник на своей странице в Facebook.