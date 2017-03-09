Черниговка везла 60 пачек белорусского табака
09.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
На днях в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» пограничный наряд совместно с сотрудником таможни помешали незаконному табачном бизнеса жительницы Чернигова. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. При оформлении на въезд в Украину микроавтобуса «Мерседес» в ходе досмотра личных вещей пассажирки, 59-летней гражданки Украины, в сумке обнаружены 60 блоков сигарет белорусского производства. За нарушение таможенных правил гражданку привлечено к административной ответственности, а контрабандный груз оценен в 4800 гривен и изъято.