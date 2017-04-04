Черниговка стала лучшей спортсменкой марта в Украине
Титулованная украинская представительница пулевой стрельбы Елена Костевич признана Национальным олимпийским комитетом лучшей спортсменкой первого весеннего месяца в Украине. Ее личный наставник Игоря Черединова назван лучшим тренером марта. Подводя итоги спортивного месяца Экспертная комиссия НОК отметила высокие достижения наших стрелков на чемпионате Европы в словенском Мариборе. Обладателями серебряных наград стали Елена Костевич (пневматический пистолет, 10 метров) и Олег Царьков (пневматическая винтовка, 10 метров). Эти медали стали самыми высокими наградами среди украинских спортсменов в олимпийских номерах программы (среди взрослых). После детального анализа выступлений спортсменов и с учетом подробных консультаций с Федерацией стрельбы Украины, комментариев тренерского состава сборной Украины по стрельбе Экспертная комиссия приняла решение признать лучшей спортсменкой месяца Елену Костевич. Отметим, что на пути к финалу в Мариборе наша Олимпийская чемпионка и двукратная бронзовая призерка Игр лишила возможности бороться за призовые места известную спортсменку из Греции, Олимпийскую чемпионку и призера Игр-2016 Анну Коракаки. В финале Елена Костевич уступила лишь победительнице этого чемпионата Европы Зоран Арунович, которая завершила свое выступление с мировым рекордом. Напомним, что для Елены Костевич это четвертое высокое признание НОК. Звание лучшей спортсменки она получала в мае-2011, а также в феврале и октябре 2012 года.