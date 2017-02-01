Черниговка «сдала» сына-наркомана
01.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговка обратилась в полицию за помощью из-за конфликта с сыном. По указанному адресу выехал экипаж патрульной полиции. Заявительница рассказала полицейским, что ее 19-летний сын ничем не занимается, регулярно употребляет алкоголь, из-за чего в их семье постоянно возникают ссоры, как и сейчас. Также женщина сообщила о своих подозрениях, что ее сын употребляет наркотики. Она видела у него в шкафу пакетики с белым порошком. При осмотре шкафы в присутствии хозяйки и ее сына патрульные обнаружили там девять полиэтиленовых пакетиков с веществом белого цвета. На место вызвали следственно-оперативную группу.