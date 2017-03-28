Черниговка пострадала из-за своей доверчивости
28.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Жертвой телефонных мошенников стала 62-летняя жительница областного центра Антонина. Проходимцы действовали по привычной схеме. Позвонили и назвались работниками «Приватбанка». После чего попросили женщину сообщить личные данные банковской карты. Якобы с целью защиты от … мошенников. После разглашения пароля со счета женщины исчезли почти 10 000 гривен. Она с заявлением обратилась в полицию Чернигова. Правоохранители проводят проверку и предостерегают черниговцев быть осмотрительными, никому не сообщать личных данных.